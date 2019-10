Cavour satser millioner på kvinnelig luksus

– Det må bare bli bra dette her, sier Richard Scharnke.

Brødrene Richard og Sebastian Scharnke får ikke nok av to ting: Italiensk luksus og det å åpne nye butikker. Etter å ha åpnet tre herrebutikker under navnet Cavour de seneste to årene, satser Scharnke-brødrene skjorta på dameklær.

– Vi er fortsatt et ungt firma og vi kan fortsatt bli bedre på innkjøp, men i bunn og grunn vil folk ha en bra businessgarderobe, sier han.

Brødrene har satset på et konsept de har full tro på: Et utvalg du ikke får alle andre steder, små butikker og eierne på gulvet.

Med den første butikken satset de alt på én hest. Brødrene blåste fem millioner på luksusmerker, marmor, lyst treverk og puff i italiensk luksusstoff. De har lært underveis og tok det med seg inn i de to neste butikkene på Skøyen og i Rådhuspassasjen.

Denne gangen er det annerledes. De har aldri gjort damebutikk før, men mener å ha kommet frem til sitt beste konsept hittil. 220 kvadrat med businessklær bare for damer.

– Markedet er mye større på damesiden, men det er ingen som driver med det, hevder Richard Scharnke.

100 meter luksus

Butikken ligger vegg i vegg med herrebutikken i Vikaterassen og åpner dørene der Torshov Sport lukket sine. Det gir gründerne over 100 meter med butikkvindu fylt med Victoria Beckham, Agnona, Tods, Christian Lobotain og deres eget Cavour dame.

– Det er litt samme oppskrift som før. Cavour er basen, masse sko og en del spesielle merker. Det skal være fine og elegante produkter og er ikke bare for dem som er i toppen av næringslivet, sier han og skyter inn:

– Du må ikke brenne 15.000 kroner for å få noe fint.

De har investert 7 millioner i norskprodusert butikkinventar og varer som de håper skal appellere til kundegruppen de har sett for seg: forretningskvinner som står på og ønsker å se bra ut.

SKILLER SEG UT: Ifølge gründerne, har de satset på et mer variert sortiment enn det som ellers finnes i Oslo. Foto: Eivind Yggeseth

Ser etterspørsel

Scharnke har ståltro på at satsingen for kvinner kan bli god butikk, og tror potensialet er større enn for gutta. Tross utfordringene i detaljhandelen.

– Vi gjør det fordi det er en etterspørsel i markedet etter det. Alle har samme dress i dag og vi mener dette kan bli en game changer – hvis man tør, sier Sebastian Scharnke.

I motsetning til tidligere er det ikke de selv som skal jobbe i butikkene. Nok en gang tar de kapret folk fra Høyer-systemet til å drifte butikken og hentet inn et knippe høyprofilerte businesskvinner til å fronte butikken.

Samtidig har de brukt 2,5 millioner kroner på ny nettbutikk for kvinner.

TAR STYRINGEN: Hanne Bosnes (t.v) og Linn Seljeset har fått jobben med å drive damebutikken. Foto: Eivind Yggeseth

Tror på butikk

Men ifølge Scharnke, kan ikke alt selges på nett. Det å vite størrelsen på en t-skjorte er én ting, men kundenes ønske om å ta og føle på varene må heller ikke undervurderes, mener gründerne.

– Det viktigste du gjør, i en sånn type butikk, er å skape en personlig relasjon til kundene. Vise hva som er fint på, passform og ulike stoffer. Mange er ikke klar over at man bør ha to garderober – en til sommer og en til vinter – og vi ønsker gjerne å lære opp kundene.

Richard Scharnke sier damebutikkens omsetning foreløpig ligger litt i det blå, men gründerne regner med å omsette for 35 millioner fordelt på alle Cavour-butikkene i år.