Skandinavisk nisjeklesmerke fikk gigantisk nettbutikk som kunde

Skandinavisk design har stor tiltrekningskraft i store deler av verden . Men, hva skjer når man blander inn italiensk tradisjon?

Det norsk-svenske klesmerket Berg&Berg har spesialisert seg på kombinere italienernes kunnskap om stoff og søm med sin egen skandinaviske, moderne tvist.

Imidlertid er ikke det å starte klesmerke på nett nødvendigvis enkelt.

– Konkurransen er så stor at den nesten er irrelevant, sier Mathias Berg.

Etter å ha startet sin karriere i kommunikasjonsbransjen begynte han i 2009 på hobbybasis å selge assessoarer gjennom sin egen nettbutikk. Han så tidlig at den største interessen ikke kom fra hjemlandet Norge.

– Helt fra starten merket vi at det var lettere å få oppmerksomhet i Sverige. Dette var i tiden før Instagram, og det var en del flere publikasjoner, på både print og nett, og generell interesse rundt stil der.

Slik er det fortsatt.

– Mellom 30 og 40 prosent av salget kommer i dag fra Sverige. Resten er fra USA og andre europeiske land, mens Norge representerer cirka 5 prosent.

BERGTAR MARKEDET: Mathias Berg står bak merket BERG & BERG sammen med sin kone. Foto: Nicolai Giil

Fra Norge til Sverige

Med tanke på eksport flyttet de da selskapet til Sverige, hvor hans kone Karin – som også var med på å gründe merkevaren – er fra.

Selv bor ekteparet fortsatt i Oslo, mens resten av driften foregår i Stockholm.

De første kolleksjonene var basert på «private label». Nå er alt designet av Berg&Berg selv. I 2016 fikk de en Creative Director på banen, svenske Andreas Larsson.

– Det var det neste steget for merkevaren. Siden har utvalget vokst til å omfatte alt fra bukser og skjorter til dresser, fortsetter Berg.

«Made in Italy»

Produksjonen foregår i Italia, hos spesialiserte tradisjonelle veverier, skjortemakere og skreddere.

– Det er mange nisjeprodusenter som har gått over ende de siste 20 årene, med de sterkeste står igjen. Det er veldig kult å kunne bidra til å holde disse tradisjonelle håndtverkene i gang, sier Berg.

BERG & BERG Skandinavisk klesmerke Foto: Milad Abedi

– Vi har beveget oss litt fra der vi startet som renspikket internettbrand, og ønsker å utforske omnikanaler, med pop-up-butikk og fysisk retail.

Berg tror ikke den tradisjonelle butikken på gateplanen er død.

– Vi får mange spørsmål om hvor folk kan komme og både prøve og se varene. Det er jo viktig for denne typen vare.

Fikk en av verdens største nettbutikker som kunde

Nå, ti år etter den hobbybaserte oppstarten, har han fått innpass hos en av de største gigantene innenfor herremote: Mr. Porter – en nettbutikk startet av selskapet bak Net-A-Porter, igjen eid av den franske luksusgruppen Richemont.

Den store avtalen ble derimot ikke inngått på styrerommet.

–Det hele skjedde ganske spontant, forteller Berg. Avtalen ble ingått over direktemelding på Instagram, fortsetter han.

Ei heller hadde Berg&Berg noen umiddelbar plan om at det var slik merkevaren skulle ta veien.

– Vi har lenge tenkt på at det å være tilstede hos enkelt-retailers kunne være merkevarebyggende, men før vi rakk å gjøre noe med det ble vi altså kontaktet av disse selv.

Etter kort tid fikk de besøk av en delegasjon fra nettgiganten.

– De plukket ut det de ville ha, og så designet vi noe nytt, spesielt for samarbeidet.

Mr. Porter Internasjonal netthandel med fokus på herreklær. Eid av netthandelgiganten YOOX Net-a-Porter Group, som i 2017 omsatte for over 2 milliarder Euro. Startet i 2011 som en satsning på herremote.

Dobler sin bestilling

I juni ble det nye samarbeidet med Mr. Porter lansert. Her selges klær fra det lille skandinaviske nisjemerket side om side med bredskuldrede markedsledere som Saint Laurent, Prada, Gucci og Ermenegildo Zegna.

– De melder allerede om at kolleksjonen selger veldig bra, og de kommer til å doble bestillingen sin til høsten, sier en klart fornøyd Berg.

Men selv om de nå har innpass side om side med verdensgigantene hos Mr. Porter er den nye salgskanalen ingen livsåre.

– Det var ikke kritisk for driften at denne avtalen ble til, sier Berg. Imidlertid er det en fin bekreftelse på at vi har et større markedspotensiale internasjonalt, fortsetter han.

Allerede var de på plass hos den største i norden: Care of Carl. Samtidig har fokuset også vært på å bygge et solid fundament for vekst.

– Vi har nesten ikke brukt penger på markedsføring, forteller grunnleggeren. Vi har ingen venture capital. Satsninger ligger på en sten-på-sten oppbygging, å ha en sunn bruttomargin, slik at den senere kan skape overskudd ved større omsetningstall.

I år ender omsetning opp på omtrent 10 millioner kroner, med ifølge Berg selv en betydlig vekst i årsresultatet kontra tidligere.

En favoritt i nisjemarkedet

– Vi står sterkt hos entusiastene i dag, og det er noe vi senere kan utvide bredere fra. Kombinert med gode forhold til produsetene står vi sterkt.

– Vi er jo ikke den nordiske stilen en kanskje tenker på fra før, vi skiller oss ut på utførelsen. Valg av matt stoff i stedet for blankt, samt en sober fargepalett.

Foto: Milad Abedi

Filosofien lener seg mot at det skal være tidløst.

– Jeg bruker fortsatt ting vi hadde i den første kolleksjonen for ti år siden, sier Berg.

Fra «streetwear» til dress

– Trendene går naturligvis i syklus. Da vi startet opp var det et sterkt fokus på klassisk stil. De siste fem årene har det derimot vært et veldig stort fokus på «streetwear».

Skiftet til stor hettegenser, joggebuske og luftige sko har derimot begynt å snu.

– Subkulturen med kvalitetsentusiaster har vokst i denne perioden, og vi ser at den klassiske stilen igjen er på vei tilbake i mainstream-motebilde.

Selv tunge «streetwear»-brukere og moteprofiler har begynt å btuke klær de tidligere kun hadde definert som bestefaraktig. Det gjør godt for miljøet rundt det mer klassiske.

– Spesielt når profiler som Frank Ocean går rundt i blazer og jeans, sier Berg.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen i juli 2019 og er oppdatert i oktober.