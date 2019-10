Nå kan du kle deg som James Bond

Og det er et av disse firmaene som har vært med på å gi Bond en tidsriktig renessanse med Daniel Craig som Bond, er nå klar med en kolleksjon i kashmir som skal gi homage til en rekke andre bondfilmer.

Kanskje er det derfor den siste kolleksjonen til N. Peal faktisk er spiselig likevel.

Og til og med er bittelitt kul. De har tilogmed laget en liten video som ikke er totalt håpløs.

James Bond-kolleksjon Foto: Eon Productions/N.Peal

For istedenfor masse glorete logoer og fiksfakserier, har de derimot valgt å lage en kolleksjon hvor de har kopiert klassiske antrekk og gitt dem en moderne take.

Som skytevesten Roger Moore bruker da han jakter på Kristatos i «For your eyes only».

Eller hva med den temmelig raffe strikkete fiskergenseren Timothy Dalton har mens han rømmer sedvanlig diskrè i en temmelig iøynefallende Aston Martin V8 Vantage gjennom kommunistiske Tsjekkoslovakia.

N. Peal forhandler i disse dager om å bli fast leverandør til Bond-filmene, men leverte blant annet denne kashmir-genseren til Spectre. Foto: Eon Productions/N.Peal

Med er også bomberjakken George Lazenby har på seg da han redder det som skal bli hans fremtidige kone, i «On her majestys secret service». Som forøvrig er en av filmene hvor James Bond gifter seg, bare for å se at hans nye kone blir myrdet.

Generelt er det mye raffe ting som kommer for salg denne uken. Prisen varerer mellom 1200 for et slips og 11.000 for en cardigan.

Modellen i videoen er forøvrig den kjente modellen og skuespilleren Paul Scolfur, som også har vært å se i den norske jakken fra The Serac.