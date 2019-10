Dette er høstens 7 viktigste og riktigste sko

Justin Bieber kler kanskje crocs, men det gjør ikke du.

Finansavisen Premium gir deg en komplett høstguide til hvilke sko du skal ha på deg til dressen, til festantrekket, til weekend-turen på Beito eller alle andre steder hvor fottøyet spiller en rolle.

Hvilke modeller, hva de kan brukes til og hvorfor du skal velge hver av dem, slik at du slipper å lure.

Dere spurte. Vi svarte.

Oxford Chelsea fra Edward Green. 11.200 kroner. Foto: Eivind Yggeseth

Oxford

Pensko er et begrep med ymse tolkninger, i hvert fall om man skal dømme det etter norske kvartalspresentasjoner. Hvis du hater å shoppe og bare skal ha ett par pensko, er oxford svaret.

Hva er en oxford?

Oxforden har sitt utspring fra det engelske eliteuniversitetet på 1800-tallet. Skoen er i praksis en støvel kuttet rundt ankelen, som følge av at studentene ønsket noe luftigere på bena.

Modellen kjennetegnes av en lukket hals og en helt tett snøring, uavhengig om den kommer med mønster (brogue) eller tåkappe (cap-toe).

Oxforden er ren og pen, og er det med god grunn. Den er laget og holdt ubesudlet for å passe alle formelle anledninger hvor kleskoden er dress, smoking eller EBITDA-marginer er relevant. Date? Nei. For stiv.

Jobbintervju, smoking eller bryllup? Definitivt.

Hvilken skal du velge?

Det finnes en halv million utgaver av oxforden, men for en så erkebritisk sko, er det mest naturlige valget et par «Made in England» polert til perfeksjon.

Det trygge valget: En evig klassiker til alle anledninger er Church’s Consul til 5.800 kroner.

Crocket & Jones’ oxford er skoenes greatest hits-plate, der versjonen med semsket cap-toe er platens beste låt. Pris. 5.500 kroner.

Toppmodellen: Edward Green er skoenes svar på rike filantroper som gir til veldedighet uten å løpe til mediene med det. Dette er en sko til 11.200 kroner som for de aller fleste bare er en sort sko. Men de som vet, vet.

Tre ting å huske på:

1. Skal du ha ett par, gå for den sorte. Brunt er en nummer to eller tre i rekken.

2. Oxforden gjør seg best med lærsåle, men er du mye på farten eller og må stole på ett par, tilsier det norske klimaet at du bør velge gummi.

3. Oxforden er bygget slik at den sitter tettere enn vanlig, derfor er størrelse viktigere enn med andre sko. Bruk tid og finn den riktige til din fot. Lar du være, kan du vente deg mye smerte.

Oxford Strandferie Nei Weekend-tur Nei Brunch og grilling Nei Casual friday Gjort riktig Date Nei Jobbmiddag Ja Bryllup Ja Jobbintervju Ja Forretningstilstelninger Ja Smoking Ja

Carnera derby fra Bontoni. 10.000 kroner. Foto: Eivind Yggeseth

Derby

Derbyskoen har fått sin renessanse i 2019, og har figurert på catwalken hos flere av de store motehusene.

Pradas «klumpfot» og hva som skjer i couture er ikke nødvendigvis relevant for norske menn i IT og finans, men trender har som regel et positivt utslag på tilgjengeligheten og tilbudet.

Nummer to på listen over høstsko du bør ha er derbyen.

Hva er en Derby?

Derbyen har sin opprinnelse fra militæret og går også under navnet Blücher, oppkalt etter den prøyssiske generalen Gebhards Leberecht von Blücher.

Ble brukt av soldatene under Napoleonskrigen, deriblant ved Waterloo, og var en yndet sportssko på midten av 1800-tallet.

Dagens moteversjoner minner lite om musketter og skyttergravskrig, men skoen har likevel overlevd nært sitt utgangspunkt som en snøresko med åpen hals og mer solide såler.

Derbyen ligger et nivå under oxforden i det formelle hierarkiet og har et noe røffere utseende.

Hva brukes den til?

Derbyen er en mellomting mellom den mindre formelle loaferen og den mer foremelle oxforden, som passer til mer noe avslappede antrekk.

Skoen kjennetegnes av en mer åpen hals i v-form enn en oxford, hvor læret og lissene ligger utenpå.

Det gjør den også derbyen bedre tilpasset folk med store føtter.

Dette er ikke en sko for de aller mest formelle antrekkene, som dress eller smoking, men en overgangssko som passer til nær sagt alle andre antrekk. Og når selv J.P. Morgan har gitt tapt i å holde på den ultraformelle kleskoden, er dette en sko absolutt du bør ha i skapet.

Hvilken skal du velge?

Loakes helt enkle derby er en fin variant til en bra pris, men fortsatt godt håndverk. 2.800 kroner.

Bontoni Carnera er deilig italiensk luksus for menn ute etter en mer interessant patina. 10.000 kroner. Med noe mer tekstur, passer denne skoen perfekt til penere chinos, ullbukser eller et par mørke, uvaskede jeans.

John Lobbs versjon av derbyen kan enklest beskrives som renspikket luksus. Se etter modellene Cleve eller Croft. 11.000 til 15.000 kroner.

To ting å huske på:

1. Det finne sko for alle årstider og høstfarger som mørk brunt, tobakk og sjokolade er enklest å kombinere med andre.

2. Kjøp impregnering sammen med skoene. Forarbeidet gjøres umiddelbart eller sannsynligvis ikke før det er for sent.

Derby Strandferie Nei Weekend-tur Gjort riktig Brunch og grilling Ja Casual friday Ja Date Ja Jobbmiddag Ja Bryllup Ja Jobbintervju Ja Forretningstilstelninger Ja Smoking Nei

Drakes Moc Toc Chucca figuerer blant annet i den nye Bond-filmen. 3.500 kroner Foto: Eivind Yggeseth

Desert Boots (Chucca)

Trench coaten, bomber-jakken, losjakken og derbyen. Som så mye annet har også desert boots militær opprinnelse.

Nathan Clark oppdaget skoen mens han tjenestegjorde i Burma under andre verdenskrig.

Clark var tredje generasjons arvtaker til den britiske skogiganten Clark’s, som hadde produsert sandaler siden 1820-tallet, og oppdaget at Sør-Afrikanske-soldater byttet ut de utslitte militærstøvlene en ny type sko som var bedre tilpasset klimaet.

Skoen delte strukturelle aspekter med chucca-skoen, som ble brukt til polo i Egypt og India, og som den nysgjerrig mannen Clark var, med tekniske ferdigheter og skomaker i blodet, laget han sin egen variant.

Skoarvingen så noe svært få andre i hans samtidig klarte; at jakker, klær og sko laget til krigstid kom til å bli fritidsklær i fredstid.

Hva er en desert boot?

Skoen er en mer avslappet variant av en chukka (som kommer med hard såle) og er blitt et selvskrevet del av menns skosamling. Det er også en sko som krever behandling og impregnering. Den er lett, myk og kan passer både til tur eller i mer urbane strøk.

Hva skal den brukes til?

Desert er en av de mest allsidige skoene på markedet og kan brukes med et bredt utvalg mer eller mindre formelle antrekk. en er perfekt for norske høstdager og går aller best sammen med et par mørke, uvaskede jeans. (Indigo eller selvege)

Forhåpentligvis setter du aldri føttene dine i en oxford mens du går med shorts, mens kombinasjonen kortbukser og desert-skoen derimot funker. Det var tross alt det den ble laget for.

Casual friday? Ja. Penere, frakk og skjerf? Ja. Jeans? Defintivt. Den var god nok for Steve McQueen, og John Mayer sverger til den kombinert med lyse jeans.

Skoen har bare én reell achilleshæl, og det er regn.

Hvilken skal du velge?

Den mest åpenbare og som har historien på sin side er Clarks egen. 1.100 kroner.

Alternativt er engelske Grensons Wendell-versjon til 2.600 kroner verdt å vurdere.

Drakes er brukt i den nye Bond-filmen No Time To Die. 3.500 kroner.

Desert boot/chucca Strandferie Ja Weekend-tur Ja Brunch og grilling Ja Casual friday Ja Date Gjort riktig Jobbmiddag Gjort riktig Bryllup Nei Jobbintervju Nei Forretningstilstelninger Nei Smoking Nei

Blaxland Chelsea fra R. M. Williams. 5.500 kroner. Foto: Eivind Yggeseth

Chelsea

Med unntak av Tesla, er kanskje det vanligste å se i det norske gatebildet de seneste årene det eksplosive antallet Chelsea boots.

Få modeller er så enkle i bruk, så lett å ta på når du har dårlig tid og samtidig så viktig at du tar vare på.

En velholdt Chelsea kan løfte et antrekk. En slitt og upusset kan derimot ødelegge det.

Hva er en Chelsea boot?

Chelsea er en tettsittende ankelhøy støvel med elastiske sider som gjør den en av de enkleste skoene å ta av og på.

Den er enkel, stilren og en av de mest universelle skoene du kan eie, men kanskje ikke den mest spennende.

Skoen ble introdusert under Victoriansk tid på 1850-tallet og ble laget til dronning Victorias hoff, men er først og fremst popularisert som den ultimate rocke-skoen på 1960-tallet.

Dette var go-to-skoen for Rolling Stones, the Kinks og Beach Boys, men først og fremst er skoen kjent som «the Beatle Boot».

Det var også i en hvitmalt versjon av skoen Darth Vaders ikoniske Storm Troopers la universet under seg i de første Star Wars-filmene.

Hva skal den brukes til?

Chelsea har en fot i to leire – Londons intellektuelle garde – og i rocken.

I blank, nypusset skinn kan du bruke den til alt fra chinos og dressbukser eller med en røffere patina med sorte jeans.

I førstnevnte form er det viktig å velge et variant i mykt og «smøraktig» kvalitetslær som bare blir bedre med alderen. Går du for en semsket variant bør den sitte kortere opp på ankelen.

Hvilken skal du velge?

Common Projects får kanskje mest oppmerksomhet for merkets sneakers, men produsentens variant av Chelsea er blant de frekkeste på markedet. 4.000 kroner.

R.M. Williams er klassikeren som aldri slår feil. Klassisk og godt laget, til en helt akseptabel pris. 5.500 kroner.

Blant de mest upscale og luksuriøse variantene av modellen er Wyatt, signert Saint Laurent. 9.200 kroner.

Tre ting å huske på:

1. Selv om Chelsea er en modell som er lett å ta på om morgenen er det desto viktigere at den holdes ved like. Ha skokrem og børste til semsket skinn hjemme og i skuffen på jobb.

2. Pass på bukselengden. For lange bukser og du ser ut som en fancy rapper. For kort og det ser ut som du ser ut som du går på stylter.

3. Ikke spar på kruttet dersom du vil at skoen skal vare lenge. Det finnes nok av rimelige alternativer, men patinaen du ser etter kommer med kvaliteten på læret.

Chelsea Strandenferie Nei Weekend-tur Gjort riktig Brunch og grilling Gjort riktig Casual friday Ja Date Ja Jobbmiddag Ja Bryllup Gjort riktig Jobbintervju Gjort riktig Forretningstilstelninger Ja Smoking Nei

Bontoni Campagna med storm welt. 10.000 kroner. Foto: Eivind Yggeseth









Bekksømstøvler

Nordmenn i utlandet er verdensmestere i å skryte av seg selv, og i konkurransen om hva vi er mest kjent for, får laks, bindersen, høye ølpriser konkurranse fra ostehøvelen og kunstgjødsel.

I skobutikker i New York eller Milano har trolig ingen hørt om noen av dem. Det de derimot har hørt om er beksømstøvlen, eller Norwegian welt, som kanskje er noe av det beste vi har fått til.

Hva er en Norwegian Welt?

Produksjonsmetoden går også under navnet «storm welt» og går tilbake til en norsk fiskeri– og håndverkstradisjon som ble plukket opp av britiske og amerikanske turister.

Fiskerne begynte å selge og eksportere skoene, som ble en favoritt blant Londons innbygger på 1930-tallet.

Produksjonsmetoden er ivaretatt av blant andre italienske og britiske skoprodusenter på grunn av dens vanntette egenskaper.

Skoen sys kun sammen i det ytre veltet, som forhindrer vann i å komme inn i skoen ved sømmen, et område som kan være et problem for tradisjonelle Goodyear-veltede sko. Det er også grunnen til at produksjonsmetoden historisk er blitt brukt til skistøvler og performance-sko.

Hva brukes den til?

Litt selvforklarende er dette en sko som passer til tøffere forhold, hvor vær og vind krever at du. Få ting er verre enn å være kald og våt på beina og til turen på hytta eller i marka en våt høstdag er det få bedre alternativ som likevel ser såpass bra ut.

Litt på samme måte som desert boots er dette en sko som tar seg best ut med mørke, uvaskede jeans (indigo eller selvedge).

Avhengig av type, er den kledelig med alt fra italiensk merino-vester og kashmirgenser til fjells eller til skinnjakke i mer urbane strøk.

Hvilken skal du velge?

En åpenbar favoritt i kategorien storm welt er Red Wings Moc Toe boot. En seriøs høstsko til all slags vær. 3.400 kroner.

Italienske Bontoni i semsket skinn er en annen luring som bedre kler de med en mer fancy garderobe. 10.000 kroner.

Norwegian Welt er det beste eksempelet på at skomakere i dag bruker maskineri som gir renere og finere sømmer, men for å vise frem arven som finnes i yrket, bruker man fortsatt den gamle. For håndlagde, italienske fiskersko i en innendørsvariant, sjekk ut St. Crispins med splitt-tå. 13.000 kroner.

Norwegian welt Strandferie Nei Weekend-tur Ja Brunch og grilling Gjort riktig Casual friday Ja Date Ja Jobbmiddag Ja Bryllup Nei Jobbintervju Gjort riktig Forretningstilstelninger Gjort riktig Smoking Nei

Edward Green Galway med fôr. 12.000 kroner. Foto: Eivind Yggeseth

Dresstøvel

På jakt etter en sko som kombinerer henting av unger i barnehagen, tur i parken og kontorhverdagen, men helst begrense deg til ett par? Field booten eller dresstøvelen er skoenes svar på «ja, takk begge deler.»

Hva er en dresstøvel?

Hybridsko kan slå helt feil, men det finnes hederlige unntak. Ett av dem er oxford boots, praksis en oxford med høyt skaft hvor den nederste delen av skaftet forlenges med et høyere skaft.

Ser du etter en noe varmere variant har man field boots, med sin militær opprinnelse og åpenbare assosiasjoner til offiserstøvler. Det finnes fôrede varianter, delvis semskede utgaver og helt enkle.

Det er en sko som skal kunne brukes til dress eller penbukser som skjuler skaftet og gir seg ut for å være en tradisjonell oxford.

Det er skoen for deg som trenger utendørs- og innendørssko kombinert i ett og ikke har tid til å skifte.

Det er en sko som i høyeste grad fungerer som en akseptabel dressko til kundemøter og samtidig holder deg varm og tørr.

Det er en sko du bør ha i skapet.

Hva brukes den til?

Passer til en klassisk litt tyngre ulldress, flanellbukser og litt tyngre pyntet bekledning. Der man vanligvis bruker en lav oxford, brukes en høy oxford eller field booten sammen med varme og lune stoffer.

Du kan pynte den opp eller bruke skoen til mer en mer avslappet klesstil, som en semsket skinnjakke og mørke jeans hvor skoen er en fin kontrast.

Den er pyntet nok til at sjefen ikke merker at du ikke har på deg oxforden og grov nok til at du kan bruke jeans.

Hvilken skal du velge?

Joseph Cheaney Brixworth Balmoral Boot.4.200 kroner

Bruno Cucinellis Brogue boot er en pyntet variant av en høy støvel (riktignok en derby). 9.000 kroner.

Edward Greens field boot er noe av det mest sexy med høyt skaft du kan ta på bena. En ren Galway til 13.000 kroner eller semsket til 300 kroner mer?

Dresstøvel Strandferie Nei Weekend-tur Ja Brunch og grilling Ja Casual friday Gjort riktig Date Nei Jobbmiddag Ja Bryllup Nei Jobbintervju Ja Forretningstilstelninger Ja Smoking Nei





Hesteskodd

Cordovan har vært en del av middelalderkrigernes rustning og en favoritt blant gruvearbeiderne. Men hestens endrede rolle fra mat til kosedyr, har gjort læret stadig mer eksklusivt.

Cordovan er et uvanlig tykt lær som kjennetegnes av den dype, vinrøde fargen. Læret ble først spredt av Maurerne med muslimsk kultur og handel med Europa under middelalderen. På samme måte en juvelér sliper ned en edelsten, kuttes og skrapes hestelæret ned til de finner lærets «shell».

Det spesielle med cordovan er strukturen som bærer mange likheter med en bivokskake, og er laget av brusk – det samme materialet som danner strukturen i nesen vår.

Dette gjør cordovan sterkere enn normalt lær og gjør at det holder på fett og naturlige oljer. Disse oljene gjør læret mer robust, og gjør at læret ikke brekker, men bølger, når foten bøyes.

Måten det ble laget det på, var en av verdens best bevarte hemmeligheter frem til moderne tid. Omeya-dynastiet, som oppfant garvemetoden, skjønte tidlig at teknikken måtte hemmeligholdes.

Kopiering og imitasjoner var vanlig, selv i 900-tallets Europa. Dynastiet laget derfor et monopol i corodvan-handelen for å unngå konkurranse og holde prisene oppe. Det finnes skrifter på at engelske monarkiet så sent som 1579 sendte garveren Morgan Hubblethorne «for å lære Persernes hemmelige kunst», der han beskrev en livlig rødfarge på det spanske læret. I England ble kunnskapen spredt i handelsselskaper og monopolisert gjennom kongelig autorisasjon.

Muslimsk håndverk dominerte ikke bare teknisk garvning. Også innen farging satte de standarder som fortsatt gjelder i dag. Ved å forstå hvordan naturlige pigmenter kunne farges ved hjelp av ulike materialer, knuste de eksotiske insekter og hentet farge fra røtter. Ett av hovedproblemene var å få fargen til å sitte, og mens europeerne brukte eggehvite, brukte Omeyaene en råvare som kun var å oppdrive i datidens østlige Persia: alun.

Gjennom handel med muslimske kjøpmenn lærte europeerne etter hvert denne teknikken, men fikk aldri en stor utbredelse.

Mens Omeyaene hemmeligholdt kunsten av kommersielle grunner, holdt europeerne som hadde oppdaget kunsten skjult av frykt for religiøs forfølgelse. Mange vestlige garverier har forsøkt å kopiere garvingen, men de aller fleste har enten bommet på fargen, misforstått hva shell cordovan er, eller bare solgt falske imitasjoner.

På 1800-tallet, sammenfallende med begynnelsen på den industrielle revolusjon, gjennomgikk tradisjonelt håndverk voldsomme endringer. Hester ble faset ut og erstattet av damp- og kullfyrte maskiner. Hest ble også langt mindre brukt i krigføring etter hvert som hærenes arsenal stadig ble kraftigere. Dette betydde at antallet hester som ble avlet frem ble stadig færre. Hestekjøtt forsvant fra kjøkken over hele verden, en utvikling som har fortsatt uavbrutt frem til i dag. Det er også grunnen til at stadig flere hester blir slaktet, antallet garverier redusert og tilgangen på cordovan mindre. I dag er det i hovedsak Horween Tannery i USA som foredler, som i hovedsak overlever på etterspørselen fra Alden.

En favoritt: Cordovan Split Toe Boot fra Alden. 9.000 kroner.