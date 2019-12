Jack Nicholson har blitt et symbol på rufsete perfeksjon

Denne artikkelen ble først publisert september 2019 i Finansavisen Premium.



Den amerikanske skuespilleren har aldri vært kjent for å spille myke karakterer. I stedet husker de fleste han nok som den brautende og klumpete skurkaktige rollen i filmer som «Easy Rider» (1969), «The Shining» (1980) og «The Departed» (2006).

Karrièren til tross, det er nok ikke bare sin fremtreden Jack Nicholson vil bli husket for. Hans solbriller har nærmest blitt synonymt med hans navn.

«With my sunglasses on, I'm Jack Nicholson. Without them, I'm fat and 60.»

Bakoverbørstet hår. Store mørke solbriller. Mørk dress. Slibrige hensikter. Det er kanskje slik de fleste tenker på Nicholsons mange karakterer opp igjennom årene.

I KJENT POSITUR: De fleste forbinder nok Jack Nicholson med en skrikende personlighet og øynene gjemt bak et par solbriller (her fra Persol). Foto: NTB Scanpix

Skuespilleren har greid å havne i et slags perplekst ekvilibrium, stilistisk sett. Håret var bustete i «The Shining». Solbrillene stod på skrått i «Easy Rider». Dressen var alt for stor i «The Departed».

Det til tider upolerte utseende til tross, har han fanget seerne med sin fremtoning. Inntrykket ser det ut til at han har greid å ta med seg over på privaten. Dette til tross for at han startet sin filmkarriere etter en rekke år i det amerikanske militæret.

Ad-hoc klesvalg

Med innslag av «preppy» tidløse detaljer (eksempelvis RayBan Wayfarer-solbrillene) og til tider en ad-hoc innstilling i klesveien, fremstår han i dag som et nonchalant og avslappet kjendistryne. Den filmhistoriske tyngden i hans navn står som fanebærer. Klærne spiller andrefiolin. Og det funker.

1977: Jack Nicholson og Anjelica Huston. Foto: NTB Scanpix

Det ovennevnte kan spesielt bli sett i den nå 82 år gamle stjernens relevans (og storhetstid) på 90- og 00-tallet. «Pappa-stilen» er tross alt tilbake med full kraft den dag i dag. Går du en spasertur på Grünerløkka kan du ikke lastes for å tro at mange har tatt inspirasjon fra nettopp Nicholson, der de sitter på gatekafeer med spisse solbriller, ikledd fatterns collegetrøye.

Om det er et tegn på tidløshet eller udødelighet vites ikke, men det har uansett meislet ut Jack Nicholson som et stilikon.