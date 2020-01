Prince of Wales er allerede kronet til mønsterkonge

Den britiske kongefamilien er viden kjent for sin klesteft. Mang en trend har gjennom tidene stammet fra denne gjengen med monarker. Og slik er det fortsatt, skal vi tro tabloide motenettsteder. Men den kanskje aller største trenden som virkelig har satt sitt preg på herremoten er et enkelt mønster: «Prince of Wales».

Variasjonene er mange, men ønsker du å briljere i henslengt påpekning under selskapet skal en proper Prince of Wales ha et mindre rutete mønster, gjerne i vekselvis lysegrått og mørkegrått, som går vertikalt og horisontalt i par på fire over dressens konstruksjon. Ganske så likt som vinduene på en ærverdig Frogner-villa. En viktig detalj er de fargede, gjerne lyseblå, stripene som går over grunnmønsteret. Hertugen av Windsor, eller Edward VIII, var monarken som gjorde dette tillegget populært.

Samtidig er hans far ofte kreditert som den første til å gjøre mønsteret til et yndet gode hos menn i dress med stiv overleppe. Historien synger om at Edward VII kom over mønsteret hos en familie under et jaktbesøk hos i Glenurquhart-dalen. Derav kallenavnet «glen check» på engelsk. En skikkelig britisk annektering var i gang, og snart var mønsteret intet annet enn synonymt med prinsestatusen. I dag bæres det til stadighet av nåværende prins av Wales, Charles.

UT PÅ TUR: Edward III var tidvis Prince of Wales og den monarken som er best kjent for å ha benyttet seg av mønsteret. Han var en trendsetter i sin tid. Foto: Getty Images

Tidløs

De siste årene har mønsteret fått et royalt comeback hos menigmann. Det finnes i alt fra iøyefallende flamboyante utgaver i lett synlige farger, til noe mer subtile og småmønstrede grå versjoner. Sistnevnte er nok noe lettere å komme unna med på advokatkontoret enn den andre. Ikke bare er det i dag å se på dresser, men også slips og overjakker.

Om du tenker å slå deg med på trenden er det et par enkle tips å følge. Først av alt, om du er ute etter en hel dress burde du gå for en noe mer subtil utgave av mønsteret, med små ruter og grå farger. Da slipper du å se ut som en tenåring fra en mislykket tidsreise. Ønsker du derimot en sprekere look kan du gjøre det med en blazer i tweed eller flanell, med en bold farge i de overliggende stripene og store ruter – perfekt for sesongens strabasiøse ferder.