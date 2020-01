Guccis mer enn 60 år gamle bestselger

Det italienske motehuset Gucci er i dag kjent som et av de mest trendy motehusene i verden. Men fortsatt er det spor av selskapets opprinnelige profil som en nøktern og klassisk produsent av lærprodukter.

Blant de beste eksemplene er loaferen med hestebitt, som aldri slutter å selge.

Innovativ arving

Loaferen gjorde sin debut i 1953 etter at Aldo Gucci, sønn av grunnlegger Guccio Gucci, hadde tatt over styringen.

Aldo satte en ny kurs for selskapet som opprinnelig laget lærprodukter og sadler til hester fra 1920.

Gucci endret form og holdning utover 50-og 1950-tallet, i takt med at merket ble en favoritt blant Hollywood-stjerner og kjendiser.

Blant driverne for denne endringen var loaferen, som ble introdusert i sort da de fleste andre var brune, og ble en umiddelbar suksess.

Skoen ble populær blant annet fordi den var formell nok til å kunne brukes til dress og var samtidig mer komfortabel og avslappet enn de fleste andre sko på markedet.

I 1969 solgte Gucci 84.000 par av hestebitt-loaferen bare i USA. At skoen var et foretrukket skotøy hos både John F. Kennedy og Gianni Agnelli var heller ikke skadelig for salgstallene.

Nær konkurs

Utover 1980-tallet førte imidlertid sviktende salg under Gucci-familiens ledelse til at selskapet nærmest ble kjørt i grøften. I 1988 ble selskapet solgt.

Merkevarens reinkarnasjon ble kickstartet av Tom Ford, etter at han kom inn som kreativ leder i 1990. Ford ble etterfulgt av Alessandro Michele, som begge har vært sterkt medvirkende til at Gucci har nådd astronomiske høyder og blitt luksuskonglomeratet Kerings viktigste inntektsdriver, med en forventet omsetning på 10 milliarder dollar.

Forsatt den samme

Dagens Gucci har tatt store steg bort fra merkets opprinnelse, og er en dominerende faktor i alt fra streetwear, rappere og tusenårsgenerasjonen.

Loaferen har vært med på utviklingen, og dens popularitet har bidratt til at det finnes over hundre ulike utgaver av modellen.

Likevel er skoen en av få modeller som har overlevd selskapets transformasjon like hel og er fortsatt en bestselger i sin originale form fra 1953.

Blant loafere er Guccis hestebitt-sko ansett som en sko av høy kvalitet og pent utseende, men også dertil gjenkjennelig.

De er dyre, og de som vet hva det er, vet også at du har brukt 6.000 kroner på et par mokkasiner. Eventuelt 25.000 kroner, dersom du går for utgaven i krokodilleskinn.