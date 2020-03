Med mål og tråd

Phoebe Gormley deler kontor med Cad & The Dandy i Savile Row, etter at hun fikk invitasjon fra et av merkets grunnleggere om å flytte inn. Gormley omsatte i fjor for rundt 5 millioner kroner og har ambisjoner om å passere 10 millioner i løpet av kort tid. Foto: Eivind Yggeseth