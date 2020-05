Deilig i dansk denim

– Uansett hvor jeg havnet i bransjen, har jeg alltid hatt sluttforbrukeren i bakhodet. Jeg har alltid undret meg over hvordan kundene tenker. Når jeg ser tilbake er det faktisk der det begynte. Jeg begynte å legge sammen to og to, og stilte meg selv spørsmålet om hvordan kundene velger ut plagget som skal få være med inn i prøverommet, og videre til kassen. Dette er for meg en normal tankegang. Jeg er jo av den personen som er interessert i hvorfor stingene sitter som de gjør på en bukse, og hvorfor baklommen er to eller fem centimeter lengre til venstre på enkelte modeller, sier Pieszak, som har jobbet i bransjen i over 25 år. Tross erfaring er det er ikke alle som kommer gjennom nåløyet når det kommer til denim.