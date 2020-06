Espadrillene er tilbake

Castañer var en av de første bedriftene som slo seg opp som produsenter av espadriller. Rafael Castañer var familiens første skodesigner, som etablerte merkevaren i 1776. Rundt 1960 hadde skoen for lengst blitt verdenskjent, og merkevaren fikk konkurrenter. De bestemte seg for en rebranding, og beholdt den ikoniske skoen, men tilførte flere modeller samt farger i kolleksjonene.

På denne tiden var det Lorenzo Castañer som hadde tatt over familiebedriften, og under en messe i Paris på 70-tallet fikk han besøk av tre herremenn. De tittet lenge på skoene og hadde flere spørsmål rundt produksjonen, og det viste seg at den ene av dem var ingen ringere enn Yves Saint Laurent. Ikke lenge etter designet Lorenzo sko for det luksuriøse motehuset, sko som fikk spasere på catwalken i Paris. Dette var bare starten på en reisen for det spanske merket, som i dag har samarbeidet med flere store luksusmerker, som Missoni og Manolo Blahnik takket være Laurent. I dag kan man besøke Castañers flagship-butikker i byer som Barcelona, Paris og på Kypros.