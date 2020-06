Best kledd i business 2020

DAVID NEDAL 34 år gammel. Jobbet 12 år i klesbransjen. Nedal er gründer i Julius Caesar, et italiensk luksusmerke som opererer i nisjemarkedet rundt Aker brygge. Nedal brenner for alt som er over gjennomsnittlig, og kommer hjem til deg i stedet for at du kommer til ham.



KARI BIJMOLEN 50 år gammel Jobbet syv år i klesbransjen. Bijmolen har i flere år vært en sentral skikkelse i Høyer-kjeden, i rollen som PR- og markedskoordinator og med ansvar for personlig shopping. Hun har alltid hatt en interesse for klær, har jobbet 20 år som grafisk designer og tror mer på stil enn trend.



CARL-CHRISTIAN FERNER 46 år gammel. Jobbet 26 år i klesbransjen. Ferner Jacobsen er kjent for mange som en av Oslos eldste klesbutikker. Carl-Christian Ferner er tredje generasjons arvtaker og daglig leder i butikken i Stortingsgata. Ferner liker et konservativt, pent uttrykk og verdsetter moderne valg.