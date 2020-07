Sommerklærne du kan bruke også neste sommer

Lin: Et av de ubestridt beste stoffene i sommervarmen og samtidig ett av de vanskeligste å holde pent. I det ene øyeblikket ser du ut som en million – i det neste som bestemors duk. Vår linfavoritt er Gran Sassos linpiqueter, av den enkle grunn at de ikke krølles like lett og har et fasongsydd, italiensk snitt.