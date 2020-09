Slik kler du deg som Steve McQueen

Den amerikanske skuespilleren, kjent fra blant annet Bullit (1968), The Thomas Crown Affair (1968) og The Great Escape (1963), gikk dessverre bort i 1980. Likevel – 40 år senere – inspirerer han fortsatt nye generasjoner. McQueen hadde som Hollywood-jetsetter en forkjærlighet for bra klær, raske motorsykler og enda raskere biler. I likhet med Paul Newman var han også en ivrig racerbilfører – både på og utenfor jobb i California.