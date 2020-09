Slik kler du deg som James Bond i Dr. No

Så hvorfor ikke gi den kommende helge-turen i norsk høst et Bond-preg for å melke det siste av plussgrader før vinteren setter inn? Isåfall er det du trenger av bekledning vedlagt i bildekarusselen over. Glem ikke å leie en gammel Alpine Sunbeam i samme slengen – for den fulle «Dr. No»-opplevelsen. Om ikke, sett ihvertfall på låten «Papa loves mambo» med Perry Como og la deg drømme deg bort til palmer og hete strender.