Louis Vuittons «A View»: Langt unna merkets tradisjon

En rask titt på markedskampanjen er et godt nok bevis på et radikalt stilskifte. Glossy motemagasiner er byttet ut til fordel for skatemagasinet Thrasher. Gubbe med slott og selskinnsmokasiner er passé. Men den nye kjøperen er ikke bare stereotypien med bøttehatt, bling og over gjennomsnittlig god rytme. Han heter også Preben og bor på Vinderen.