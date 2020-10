Solskjær valgte norsk jakke

Det er ikke hver dag man tar motetips fra en fotballtrener, med mindre vedkommende tilfeldigvis også er sjef for Manchester United.

For til tross for enorme avtaler med sportsgiganter som Adidas og gitte krav til hva de skal ha på seg, finnes det litt slingringsmonn også for Premier Leagues trenere.

– Morsomt

Og denne uken, under Manchester Uniteds 5-0 seier over RB Leipzig, valgte Solskjær å kle seg i norsk, nærmere bestemt en Sonic boblejakke fra Dag Even Tresselts dresstekniske Ubr .

– Vi har en del nordmenn som er ute i verden og kjemper på, men han er vel verdens mest kjente nordmann akkurat nå, sier Tresselt.

– Det er klart at det er morsomt når han velger en av jakkene våre, og en inspirasjon for oss andre som prøver å lykkes i utlandet, fortsetter han.

SONIC: Lett dunjakke med stretch fra norske Ubr. Foto: UBR

Sonic er en lett dunjakke med stretch som ifølge Ubr passer i temperaturspekterer -5 til +15 grader. Med andre ord passende for en sur kveld på tribunen i Manchester.

Tresselt sier det er en av merkets bestselgere, og at de har merket en del interesse for jakkene blant de høye herrer i Fotball-Europa.

Akkurat nå er jakken til 4.000 kroner utsolgt, men hvorvidt han har Solskjær å takke for det, er usikkert.

Ifølge Tresselt, kommer det inn et nytt parti i november.