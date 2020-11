Sånn blir du kongen av skibakken i vinter

For store boblejakker, se mot Acne Studios. For heldresser, se for eksempel til norske Snowroller og deres retroinspirerte looks. Eventuelt interasjonale representater i form av Moncler og Fusalp. For ikke å nevne North Faces nyeste vintertøykolleksjon under navnet «Snow rouge» og 70-tallsjakken «Larkspur Jacket» som ble gjenopplivet for et par uker tilbake.