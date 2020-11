Nå vil de store motehusene putte klær på hunden din

I Ralph Laurens The Pup Shop kan man velge mellom tre poloskjorter med den ikoniske logoen på – hvorav en er for å støtte opp om Pride-bevegelsen, strikk med det amerikanske flagget på, hettegenser og det kanskje posheste (og muligens mest corny av alt); en chic fleecejakke med elegant krage. La oss håpe Ralph var ironisk her. Er kjæledyret ditt et ekte luksusdyr, har Ralph Lauren også designet en rød genser med kabelstrikk i kasjmir – bla først opp 2.000 kroner for den.