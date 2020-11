Slik handler du årets julegaver på nett

Hvorfor: Denne plattformen har åpnet opp et helt nytt økosystem for brukte- men gode luksusvarer. Man er hundre prosent sikker på at varene er ekte, og uten mangler. Produktfotoene er gode, og veien fra forførende produktbilder til kassen føles som en hvilken som helst luksushandel på nettet. Rakk du aldri å kjøpe den lyseblå Gucci vesken med bambus-håndtak? For lang kø for å kjøpe en Birkin-veske? Her har du muligheten.