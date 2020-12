Frankrikes stolthet på føttene

Når skal du bruke Ginko-støvelen? Ikke til dress eller kjole. Dette skotøyet kombineres best med bukser av tung flanell eller kraftig tweed, men du kommer også unna med jeans og en båtlosjakke eller Barbour. Se for deg en dag med lett sludd, i en liten fransk landsby, rundt omkring sent november, hvor du trasker langs visne vinranker. Der har du Heschung Ginko i et nøtteskall.