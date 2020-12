Fra isolasjon i doseter til Wall Street-favoritt

Yvon Chouinard er blitt en slags messias for miljøbevisste moteløver. Under Black Friday i 2011 betalte Patagonia for en annonse i The New York Times, med en ordlyd som kjøpte Patagonia ytterligere grønn kapital: «Ikke kjøp denne jakken. De miljømessige kostnadene av alt vi lager er forbløffende». Et reklamebyrå kunne ikke kommet på en bedre payoff. Annonsen har i ettertid blitt pensum for kommunikasjonsstudenter verden over.