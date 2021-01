Tweed gjør comeback

Keep it simple. Kombiner heller tweed med andre stoffer som er riktige for sesongen. Slik som kordfløyel – eller jeans for den saks skyld. Det er også viktig å påpeke tweedens formalitetsgrad. Det passer best til casual bruk. Altså er det ikke passende til begravelse eller bryllup. Men tweed passer ypperlig til mer avslappede evenementer.