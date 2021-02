Søk etter denne jakken har økt med 196 prosent

– I dette tilfellet motbevises det. Oilskin-jakkene henvender seg til et visuelt strengt publikum med et stort referanseregister av populærkultur, som ikke vil ha mobilitet i sosial status. De vil ta med seg litt av karakterene fra tv-serier inn i sitt eget liv. Og – det kan jo hende, at når klima, helse og politikk er på bristepunktet, så er det trygt å la seg omfavne av en jakke som symboliserer at tiden står stille.