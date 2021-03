Hva med en lekedrage til nesten 100.000 kroner?

Dragen er selvsagt drapert i motehusets velkjente LV-logo, på brun bakgrunn. Og for all del, det er en fin drage. Spørsmålet er likevel hvem som er målgruppen for en motehus-drage til 10.400 dollar. Altså nesten 90.000 kroner, eller tilsvarende en åtte år gammel VW Passat, kan kan du altså løpe rundt i parken og banne høylydt mens du forsøker å få luft under vingene.