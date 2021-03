Motehuset Guccis mord og mysterier blir film

La oss spole tilbake i tid. Det holdt ikke med kone og tre barn for Aldo Gucci. I 1963, da det fremdeles var ulovlig og straffbart med affærer i Italia, fikk han et hemmelig kjærlighetsbarn med den 30 år yngre elskerinnen og sekretæren Bruna Palombo. Hans eneste datter, Patricia Gucci, vokste opp i den tro at de var en lykkelig, liten familie på tre, hvor far ofte var på forretningsreiser. Da sannheten til slutt kom for en dag, ble hun imidlertid gjort til rettmessig arving, på lik linje med sine tre halvbrødre.