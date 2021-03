Fottøyets Range Rover er tilbake

Noen måneder tidligere hadde den populære podkast-duoen Throwing Fits og det norsk-italienske skomerket Diemme laget sin tolkning av støvlene. Bildet av to hipsterfoler med fiskeutstyr, fritidsbukser og et par «gummiboots» på bena langs Hudson River en soldag i New York fikk motepressens oppmerksomhet. Hva i all verden var dette? Hører ikke disse støvlene hjemme blant lokale jegere i Maine eller på et Ivy League-universitet en gang på 1980-tallet?