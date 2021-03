Sko med status blant rikinger som elsker å kanalisere sin indre gruvearbeider

Uten å tråkke på folks armerte tær, er det godt gjort for såpass lite pene sko. Årsaken kan i stor grad forklares med elitens interesse for den tradisjonelt utilitaristiske og barske estetikken man opprinnelig forbandt med Sorels arbeissko. På samme måte som Canada Goose og R.M Williams, har Sorel gått sin seiersgang i byer som New York, Oslo og skiresorts. Caribou har fått en helt spesiell status blant rikinger som elsker å kanalisere sin indre gruvearbeider.