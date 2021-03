Dette preppy-ikonet er tilbake

Det konservative imaget har gjort at oxfordskjorten er blitt en del av de finere anledningene. En forskyvning i formalitetsgrad, altså. Når de under 50 skal «pynte seg» innebærer det ofte et ensemble definert av platte chinos og en – om tilstelningen er fin nok – nystrøket oxfordskjorte med et eller annet merke på brystet (du vet hva vi mener). Denne skjorten er som oftest ikke plassert på innsiden av buksen, men henger i fri dressur, untucked, som en flappete, krøllete gardin over bakende og front. Det hele er toppet av skitne joggesko og en dæsj Aqua de Gio (mottatt som julegave i 2012). Fint selskap.