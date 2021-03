Skoen som omsetter for 3 milliarder årlig

Jordan brukte et nytt par hver match. Nike må ha vært fornøyd med eksponeringen, for selv om NBA etterhvert forbød bruken av skoen (fordi den brøt med fargene som andre lagspillere brukte) fortsatte Jordan å bruke dem. Til tross for bøter på 5.000 dollar hver gang han spilte med dem på føttene. Nike gjorde selvsagt et stort markedsføringsnummer ut av det, og skoen solgte for 126 millioner dollar bare det første året. I dag omsetter Nike Air Jordans for omtrent 3 milliarder dollar årlig, ifølge Forbes.