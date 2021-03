Finanskrisens konkursbo har blitt samlerobjekter

KISTEBÆRERE: To ansatte fra Christie's bærer Lehman Brothers-skiltet inn til auksjonshuset før det skal under hammeren. I budrunden kjempet flere tidligere ansatte i Lehman Brothers om skiltet som en gang hang over inngangsdøren til deres ikke lenger eksisterende arbeidsplass. Skiltet gikk for 580.000 kroner. Foto: Getty Images