Stor guide: Herreveskene du burde skaffe deg

Årsaken er enkel. Dette er vesken for alle de gangene du skal noe sted, men ikke skal ha med deg for mye. Den tvinger deg til å pakke lett og effektivt, men rommer samtidig nok til at du får med deg både tannbørste og rene truser, uten at du trenger å hale trillekofferten gjennom snøfokk eller opp trapper til latter fra andre. Hyttetur? Jess. Weekendtur til utlandet? Jess. Enten det er til treningsklær til økten når du er ferdig på jobb, skal lage pølser eller brygge øl med kompiser eller hva enn du måtte bruke fritiden på, er dette er vesken du kan bruke i alle sammenhenger og ha med deg over alt. Den pakkes øverst i bilen der du får tak i ting og rommer det viktigste i kaoset hytteferdsel og annen pakking byr på.