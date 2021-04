Louis Vuittons nyeste veske er formet som et fly og koster 330.000 kroner

Det er et langt sprang fra Louis Vuittons hus og produsjonslokale Asnier i et boligstrøk i Paris’ fornemme kjerne. Her etablerte kjolepakkeren Louis Vuitton merket som bygde seg opp på vanntette kasser til hest og kjerre, som i dag er verdens største luksusmerke. I all hovedsak på det trygge, konservative og kjente.