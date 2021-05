Lucas Nicholson designet noen klesplagg som umiddelbart fanget tidsånden

A Novel Idea er på mange måter en hyllest til foodien, matverden og gleden vi har av å drikke og spise sammen. På nettsiden til klesmerket finner vi bilder av glade mennesker som deler et måltid, unge menn som sabler champagne, kjærestepar i kosetøy som deler raclette under pandemien. Det hele oppleves med et positivt glimt i øyet. Noe som er tilgjengelig for alle. Beaujolais, cacio e pepe, mortadella eller St. Emilion. Om man skal være konservativ går man kanskje for sistnevnte.