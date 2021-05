Fiat-sjefen hadde en svært uvanlig klokkevane

KLOKKA UTTAFOR: Fiat-sjef Gianni Agnelli råner rundt i en Fiat en gang på 90-tallet. Den steinrike italieneren var kjent for å gå med klokkene sine utenpå sine skreddersydde skjorteermer av fin bomull. Klokken du ser her en en Vacheron Constantin, opprinnelig et lommeur som italieneren fikk modifisert til armbåndsur. Foto: Getty Images