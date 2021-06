Vårklassikere i varmen

Okei. 20 varmegrader er varmt i Norge. Men det er ikke så varmt at baris er kult i matbutikken. Ei heller har cargoshorts plutselig blitt fresht. Hvertfall ikke sandaler med borrelås, eller andre vederstyggeligheter som tank-top og solbriller som faller under kategorien «raske».

Her er noen tidløse anbefalinger. Fra topp til tå.

CAPS: Fra Novelmart. Foto: Lucas Nicholson / Novel-mart.com

Caps er kult. Selv til dress, ifølge profiler i den liberale fløyen av klassisk herremote. Og en av de mest moteriktige capsene du kan kjøpe nå er en med din favorittdrink brodert i front, fra Novelmart. Pris? Omtrent 400 kroner pluss frakt.

SOLBRILLER: Moscot Lemtosh. Foto: Moscot

Shades. Solbriller. Såkalte «raske briller» kan best kategoriseres som en estetisk nedside, uansett hvor praktiske eller kule de eventuelt skulle vært på påskefjellet. Nå er det sommer. Alt fra klassiske Wayfarers fra Ray-Ban, til ovale vinnere fra femte generasjon av Moscot i New York er sikre vinnere. Hos sistnevnte finner du modellen Lemtosh til 3.300 kroner.

PIQUE: Fra Zanone. Foto: Zanone

Pique. Skjorte i bomull. Dropp fotballdrakt og syntetiske fibre. Det du hadde på deg under badeferien på Mallorca i 2001 er ikke på moteradaren denne gangen. Italienske Zanones piqueer i digg «icecotton» er svalt og stilrent – gjør susen uten tull. 2.300 kroner. Fås både som lang- og kortermet.

JAKKE: Lett jakke i lin fra Drake's. 5.000 kroner. Foto: Drake's

Jakke. Når kveldskulden ødelegger den norske sommerfølelsen er det altid greit å ha et ytterplagg som ikke er en kjedelig allværsjakke. Vi har tidligere skrevet om den amerikanske jungeljakken; for et mer casual antrekk vil dette være en sikker finner med plenty av praktiske lommer. En enkel, ustrukturert blazer i lin eller lett ull er også helmaks. Eller en shirt jacket. Se til merker som Boglioli og Ring Jacket for blazere.

BUKSER: Brune linbukser fra Suitsupply. 1.000 kroner. Foto: Suitsupply

Bukse. Eller shorts. Det kan du velge selv, men cargoshortsen burde forbli i gjenglemt-boksen på barneskolen. Her er en linbukse med enkle pleats og høy liv en sikker vinner fra den klassiske delen av garderoben. Ikke tro at det fordrer dress og slips. En slik linbukse kan du med like stor suksess bruke til en enkel hvit t-skjorte. Svenske Casatlantic byr også på fete bomullsbukser for sommeren, med romslig og tidløst snitt.

SKO: Penny loafer fra Morjas. Foto: Morjas

På skofronten finnes det ikke noe mer allsidig for sommeren enn en loafer i brunt, semsket skinn. Er du på budjsett kan Morjas by på et stilrent par til under 2.000 kroner. Vil du ha det beste? Se til Alden (6.400 kroner).

Om du virkelig må ha sandaler (uten barnslig borrelås), sjekk ut utvalget til italienske Fracap.