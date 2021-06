Et pragmatisk valg i riktig retning

Målet er en karbonnøytral sneaker, og med forurensing lik 2,5 kilogram Co2 pr. par er Adidas fortsatt et godt stykke unna nøytralitet. Men sammenlignet med et vanlig par Adidas-sneakers som avgir 7,9 kg pr. par, tilsier modellen en reduksjon Co2-ekvivalenter på 63 prosent. Allbirds oppgir at et gjengse par sneakers tilsvarer 12,5 kilo Co2.