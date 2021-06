Nye hype-sko fra Adidas

For 5-6 år siden satte Adidas løpeverden på hodet med sine Ultraboost, som kjapt ble den nye målestokken for løpesko. Selv om det har kommet et skoskap av konkurrenter til siden, har Adidas-modellen fortsatt mye respekt å hente. Og dermed var det et naturlig utgangspunkt. Resultatet er altså gult, for å henspeile på blazeren, mens det på siden er trykket finger-pistolene til antagonist Shooter McGavin, og undersiden har mønster som en golfball.