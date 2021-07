Det western-inspirerte beltet er tilbake

Et godt fellesnavn for akkurat denne typen belte er vanskelig å finne. Men det vi kan beskrive som western-inspirerte belter faller et sted mellom to ekstremiteter. Den ene siden er store, brede cowboybelter med en gigantisk sølvspenne (gjerne gravert med en okse eller lignende motiv) og preget lær. Den andre er concho-beltene, med mange sølvspenner langs hele beltelengden og fargerike utsmykninger.