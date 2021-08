Nå skal du kjøpe tresko

Et par tøfler, joggebukse og hettegenser. De fleste kjenner seg igjen. Det siste året har båret preg av en nokså nedtonet hverdagsuniform. Å hoppe i et par hæler har vært etterlengtet, særlig da hovedstaden åpnet dørene i mai. For mange kan det føles overveldende å gå fra et par slitne lester til Jimmy Choos over natten, men frykt ikke.