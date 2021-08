Ferrari går inn i motebransjen

Skjønt, Ferrari-sjef John Elkan er barnebarnet til tidligere Fiat-formann Gianni Angelli, og styreleder og daglig leder i holdingselskapet Exor – som eier aksjer både i Ferrari og Fiat. Og bestemoren hans, Marella Agnelli, var viden kjent i sin tid for sin luksuriøse motesans. Hun hadde nok klappet entusiastisk i hendene over Ferraris første ready-to-wear-kolleksjon. At italienere er glade i mote og stil, er heller ingen hemmelighet.