En kul vri i landet mellom formsydd teknikk og italiensk skinngud er Belstaffs voksede Trialmaster. Transformers to er en elendig film, så dårlig at filmens høydepunkt er en antagonist og tech-milliardær i åpen Trialmaster med hvit t-skjorte under. Det er til gjengjeld veldig bra. La Uber-jakken ligge til oktober-regnet kommer, vi snur klokken og det er tid for å hate igjen.