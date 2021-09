Sønnen til verdens rikeste mann har snudd Rimowa på hodet

Og som sin far, vet også Alexandre å gjøre gråstein til gull. Da han som 25-åring fikk ansvaret for Rimowa - som fylte 80 år i 2018, forvandlet han merket fra «enda et tysk koffertmerke», til å bli motebransjens go-to koffert. Til jubileet under Paris Fashion Week, fløy merket inn alt som kan krype og gå i den internasjonale motebransjen. Arnault gjorde koffert rett og slett sexy, i den grad det i det hele tatt er mulig.