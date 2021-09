Nordmenn skor seg på strandmote

Da verdensøkonomien ble møtt av et verdensomfattende virus i starten av 2020 var utsiktene dystre. Moteindustrien var blant de som ble hardest rammet. Det ble det spådd en rekke endringer. «The great reset». Nye verdier, et nytt levesett – ikke minst et nytt forbruksmønster skulle treffe jordkloden som en fremmed meteor. At gummisandaler skulle bli et av de mest populære plaggene dette året, var det riktig nok ingen som spådde.