Herresmykker er på full fart oppover

Vi er kommet et stykke videre siden VG laget sak om jobbvesker til menn, hvorpå kommentarfeltet hylte i kor at de klarer seg med plastposer fra Rema 1000. For mange vil fortsatt den eneste ringen være gifteringen, men for dem som tør, finnes det nok eksempler på at en ring på fingeren ikke er dødsstøtet for manndommen din - all den tid gutta boys kan prate i timevis om hvilke lenker de har på klokkene sine.