Motebibelen Vogue satser i Norge

– Absolutt ikke. Vesker er mitt favorittilbehør og en ting jeg samler på, så for meg er dette midt i blinken. Jeg synes det er utrolig spennende at Vogue Scandinavia velger å ha eksperter på forskjellige områder, og at de ikke har vært redde for å ansette folk som ikke nødvendigvis har stor erfaring innen journalistikk. Men som til gjengjeld brenner utrolig for det emnet de skriver om.