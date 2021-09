Du kan sikre deg Schumachers racingsko til en tusenlapp

Racingsko har utviklet seg siden 50-tallet. Det begynte med mokasiner med høy hæl, men i begynnelsen var racing preget litt av at man tok hva man hadde. På 80-tallet inngikk likevel Puma det første offisielle samarbeidet mellom et sportstøymerke og Formel 1. Det skjedde i forbindelse med at Stefan Bellof inngikk et sponsorat med Puma, og kort tid etter satte fartsrekord på Nürburgring med skoene på. Derfra tok evolusjonen tak og gjennom årene ble den i utgangspunktet litt klumpete racingskoen utviklet, og det ble på sikt flammesikkert stoff istedenfor skinn, og borrelås over ankelen.