Juventus melder overgang til Loro Piana – PSG skal til Dior

Loro Piana er et av de eldste veveriene i Italia, kjent for sine unike baby-kasjmir og ull-stoffer i luksussegmentet. Om du har en kostbar dress på kroppen mens du leser dette, er det høy sannsynlighet for at stoffet kommer fra Loro Piana. I løpet av de siste tyve årene har den gamle stoffprodusenten også designet egne kolleksjoner av de kostbare stoffene. Prislappen har ofte ligget på rundt 10.000 kroner for en god genser. En jakke av deres eget «Rain System»-patent ligger på rundt 40.000 kroner. Loro Piana har vært et luksuriøst alternativ til konkurrerende motemerker som Louis Vuitton og Hermès. Det vil si, helt til LVMH-gruppen kjøpte det italienske veveriet for 2 milliarder Euro i 2013. Nå er merkevaren, som det meste annet av luksusmerker her i verden, på den franske børsen.