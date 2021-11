– Et trygt valg som nesten uansett vil være et godt valg, er den mørke dressen. Blå, grå eller sort. Kombiner den med et par sorte sko, hvit skjorte og et ikke for lyst slips, så har man i det minste et klassisk korrekt antrekk, sier Andreas Feet, made-to-measure- og bespoke-spesialist.