For ett år siden lanserte Norwegian Rain et nytt og fremtidsrettet butikkonsept uten lager i København, som baserer seg på at man må scanne QR-koder for å lese om plaggene, bestille og få de levert på døren sin. Det satte de på pause som følge av pandemien, men satser på nytt med fremover. Snart står Spania også for tur.