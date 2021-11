«Et hjem for oss, et hjem for deg». Det var tanken da hotellarving- og sosietet Camilla Fayed kom på ideen sammen med den svenske motemogulen Eirik Torstensson. Ifølge en artikkel i Wall Street Journal hadde gjester stjålet inventar som håndkleder, kaffekopper og askebeger fra hotellet i flere tiår. En kaffekopp med «The Ritz Paris» logoen påskrevet hadde tydeligvis en verdi. Den signaliserer at man har nok penger til å bruke 14.000 kroner på et hotellopphold, men også at man har nok kulturell kapital til å forstå verdien av å snorke i samme seng som Oscar Wilde, Charlie Chaplin, President Mitterand, Prince Charles eller Coco Chanel.